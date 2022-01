Inter, il Gladbach apre al prestito di Bensebaini. Più difficili Kostic e Digne

Salgono le quotazioni dell'esterno algerino, nome spendibile anche per l'estate: c'è margine per trovare un'intesa

"Mentre quella legata al centrale è un'operazione in prospettiva, di estrema attualità è la ricerca del vice Perisic. Il fixing fa registrare un'impennata delle quotazioni di Ramy Bensebaini su cui c'è margine per lavorare a un prestito con diritto di riscatto da parte del Borussia Mönchengladbach e che, in ogni caso, resterà un obiettivo pure per l'estate. Più difficile spuntare una formula vantaggiosa dall'Eintracht Francoforte per Filip Kostic (la squadra è in lotta per la Champions e non vuole cedere il serbo a metà stagione) mentre per Lucas Digne continuano a non registrarsi aperture da parte dell'Everton. Di certo l'entrata dovrà essere bilanciata da un'uscita e tutti gli indizi portano a Kolarov".