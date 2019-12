L’Inter di Conte come il City di Pep Guardiola. Come riporta Tuttosport, la rete di Borja Valero (il 12esimo giocatore ad andare in gol) al Franchi di Firenze – un campo che resta stregato per i nerazzurri con la vittoria che manca dal 15 febbraio 2014 – è la numero tredici realizzata nel primo tempo: solo i Citizens sono stati altrettanto prolifici nei cinque maggiori campionati europei.