Inter, il riepilogo di tutte le operazioni di mercato del settore giovanile

I movimenti in entrata e in uscita riguardanti le formazioni del vivaio nerazzurro: nessun innesto per la Primavera

Fabio Alampi

FC Internazionale Milano comunica le seguenti operazioni per ciò che concerne il mondo delle giovanili:

Sono stati acquistati:

Leonardo Straccio (2004), rientro dal prestito da Pescara;

Riccardo Tamiozzo (2005), a titolo definitivo dal Pordenone;

Ryan Kamal (2007), a titolo temporaneo con opzione dalla Pro Sesto;

Sono stati ceduti:

Lorenzo Villa (2003), a titolo definitivo alla Sampdoria;

Andrea Benedetti (2003) a titolo temporaneo al Como;

Simone Bonavita (2004), a titolo temporaneo alla Sampdoria;

Riccardo Nava (2004) a titolo temporaneo con opzione e contro-opzione al Como;

Mattia Ortelli (2004), a titolo temporaneo alla Cremonese;

Gabriele Verga (2004), a titolo temporaneo al Como;

Chinewike Ndianefo (2005), a titolo temporaneo all’Accademia Inter;

Jacopo Bassini (2006), a titolo temporaneo al Cassina Rizzardi;

Filippo Cecchini (2006), a titolo temporaneo al Como;

Matteo Buzzetti (2007), a titolo temporaneo alla Varesina;

Alessio Isufi (2007), a titolo temporaneo alla Varesina;

Lorenzo Legora (2007), a titolo temporaneo alla Pro Sesto

(inter.it)