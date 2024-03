“Finora lo score interista di Arnautovic è di 20 presenze e 2 gol in campionato, mentre in Champions League le presenze sono quattro (per 192 minuti) e due gol, compreso quello che ha deciso la gara di andata contro l’Atletico Madrid. Per il 34enne austriaco è stato il primo gol in carriera nella fase a eliminazione diretta della Champions (non la giocava dalla stagione 2010-11, quando segnò due reti con il Werder Brema): un traguardo che sperava di centrare quando in estate è arrivata la chiamata dell’Inter.