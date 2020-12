CorSera – Inter, imboccata strada diversa: va a caccia della verità. Messi? Chissà se…

L’Inter e il suo allenatore Antonio Conte giocano a obbligo o verità questa sera sul campo del Borussia Monchengladbach. Non c’è scelta per i nerazzurri questa sera: devono vincere per mantenere accesa la fiamma della speranza di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League e rimandare il discorso agli ultimi 90 minuti. “La partita deve dire pure la verità su quanto può davvero fare questa squadra” scrive il Corriere della Sera.

L’unica strada è quella della vittoria, però “l’Inter ne ha imboccata una diversa contro il Sassuolo. Più riflessiva e equilibrata, un piacevole ritorno al passato“.

“Serve tempo per rodarsi, fin qui è mancato – aggiunge il quotidiano – L’Inter più coperta, con un centrocampo in linea e fasce meno spinte all’assalto, è la formula nuova che ha pagato con il Sassuolo. A Monchengladbach sarà lo stesso, con Brozovic al centro e Barella e Gagliardini mezzale, un obbligo per la squalifica di Vidal“.

Sul mercato il sogno resta sempre Lionel Messi. Una suggestione alla luce del probabile addio a fine stagione al Barcellona. Ieri l’ex presidente del Barcellona Joan Laporta ha raccontato del tentativo nel 2006 di Moratti di strappare Messi ai catalani per 250 milioni di euro: “Chissà se l’Inter avrà la forza di ripensare a un’operazione simile in futuro: tra l’altro Messi è in scadenza“.