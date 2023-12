L’Inter si impantana al Marassi. Juve vicina? Inzaghi calmo, nel 2024 ritrova Lautaro e Dimarco

Finisce 1-1 tra Genoa e Inter. Rimpianti sì per non aver trovato i tre punti, ma la prestazione dei nerazzurri non è stata esaltante. Ora si aspetta il risultato della Juve di questa sera, impegnata a Torino contro la Roma di Mourinho .

"Niente titolo onorifico, e a volte vanaglorioso, di campione di inverno. Ma soprattutto niente scatto energico in una di quelle partite impolverate e fisiche. Nella trappola di Marassi, contro un Genoa che in casa pressa e corre a ritmi da Premier League, l’Inter è invece rimasta impantanata bruscamente: Simone Inzaghi non riesce a gustarsi una notte a +7 dalla Juventus e deve rinunciare almeno per 24 ore alla possibilità di sentirsi già capolista a metà del tracciato. Se la Juve oggi non vincerà contro l’ex (assai poco rimpianto ad Appiano) Lukaku, il tecnico nerazzurro potrà comunque festeggiare il Capodanno con animo rilassato e brindare a questo primo simbolico traguardo. Al contrario, sentirà di nuovo sul collo il respiro di Allegri e dovrà aspettare l’ultima del girone di andata, nel giorno della Befana in casa contro il Verona, per fissare il primo paletto della stagione", scrive La Gazzetta dello Sport.