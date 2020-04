Saranno ben 22 le partite da affrontare per l’Inter. Come spiega Tuttosport, in caso di ripresa di campionati e coppe, la squadra allenata da Antonio Conte sarà la più impegnata in Europa insieme al Basilea.

I nerazzurri sono, infatti, ancora in corsa nelle tre competizioni: oltre al campionato, c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Napoli e la doppia sfida di Europa League contro il Getafe negli ottavi di finale.