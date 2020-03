L’Inter ricorda: “Da sempre contro la discriminazione. Oggi è ancora più importante essere BUU”

Sono giorni difficili, per tutti. Ma l’imperativo è non mollare, rispettare le regole e fare la propria parte: solo così si potrà uscire da quest’emergenza Coronavirus. L’Inter, tramite il suo profilo Twitter, ha voluto ricordare il suo slogan BUU – Brother Universally United -, spiegando: “Da sempre siamo contro ogni forma di discriminazione, che sia dentro uno stadio, per strada o in un tweet. È il motivo per cui siamo nati e lo stesso per cui, in questo momento, è ancora più importante essere Brother Universally United“.