Di Marzio: “Inter, ad Anfield un’impresa al limite dell’impossibile. Calhanoglu…”

Il giornalista ha parlato della partita di questa sera e di una caratteristica in particolare del turco

Sul tentativo di rimonta dell'Inter contro il Liverpool si è espresso su Skysport Gianluca Di Marzio. I numeri parlano di impresa ardua e il giornalista ha sottolineato: «Dipende tutto da come comincerà la partita con l'Inter. Sono stato presente ad una clamorosa rimonta, sulla quale nessuno avrebbe scommesso, ero presente a Liverpool Barcellona, era finito 4-0 ad Anfield con il 3-0 in favore del Barça all'andata. Nessun tifoso dei Reds ha pensato alla rimonta. Ci devi comunque credere e provarci, senza la pressione di dovercela fare. Tre gol ad Anfield contro una squadra che non perde in casa da un anno, che ha meccanismi rodati, che sembra indistruttibile o quasi diventa ai limiti dell'impossibile».