Il Giornale – Inter, impresa in CL? Serve l’elemento che Conte non vorrebbe mai vedere in campo

Domani sera, a Moenchengladbach, potrebbe decidersi il futuro europeo (quantomeno in Champions League) dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere e sperare in un favore dal Real Madrid per continuare a sperare. Secondo il Giornale, alla squadra dell’ex ct potrebbe servire quella pazzia che Conte non vorrebbe mai vedere in campo dai suoi giocatori:

“Il Conte interista intanto viaggia su un doppio binario. La reazione contro il Sassuolo dimostra carattere ma soprattutto che la squadra sta con il tecnico. Riprendersi così in fretta dalla delusione di Champions non era affatto scontato ma in casa nerazzurra le continua polemiche innescate, volente o nolente, dall’allenatore restano un punto debole potenziale. Senza contare che il cammino europeo rischia di finire appena cominciato. Ora all’Inter serve continuità e magari un’inaspettata impresa in Champions. La pazzia, questa volta, sarebbe quanto mai opportuna”.

(Fonte: il Giornale)