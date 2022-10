Inter, Roma subito da lasciare alle spalle: nerazzurri in campo verso il Barça

Non c'è tempo per pensare alla sconfitta contro la Roma: già dopodomani l'Inter tornerà in campo nella sfida più che mai decisiva per il girone di Champions League contro il Barcellona. Ecco perché i nerazzurri, all'indomani del KO coi giallorossi, si sono rimessi subito al lavoro al Suning Training Centre di Appiano Gentile, come mostrano le immagini pubblicate sui canali ufficiali del club: