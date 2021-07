Inter, ecco l’incastro davanti: “Cedere Pinamonti per avere uno di questi due”

L'Inter è sempre alla ricerca di una quarta punta: serve però la cessione di Andrea Pinamonti per sbloccare tutto

Il ruolo del vice Lukaku è stato un tallone d'Achille in casa Inter nelle ultime due stagioni: il club nerazzurro non è infatti riuscito a trovare un centravanti in grado di sostituire degnamente il belga nelle gare in cui questo era infortunato oppure affaticato. In viale della Liberazione continua dunque la ricerca di un nuovo attaccante, ma, come ricorda il Corriere dello Sport, è necessario prima liberare una casella: "Scamacca, o in seconda istanza Keita, potrà arrivare solo una volta sistemato Pinamonti", scrive il quotidiano romano.