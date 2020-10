CdS – Inter incompiuta, ma Conte si è convertito al positivismo. Real, brutta notizia

Shakhtar, parla di un’Inter è ancora un’incompiuta. Un’incompiuta con poco tempo a disposizione. La qualificazione agli ottavi di Champions, che manca dalla stagione 2011-2012, passerà per la doppia sfida con il Real Madrid in programma nel giro di un mese, martedì la prima in Spagna, il 25 novembre la seconda a San Siro. Esattamente quello che Conte avrebbe voluto evitare”, si legge nell’articolo del giornale sportivo. Il Corriere dello Sport, all’indomani dal pari a Kiev contro lo, parla di che ha “sempre qualcosa che non quadra”. Quando sembra che la difesa sia stata registrata arriva uno zero alla voce gol che fa riflettere. “La squadra attuale



Nel primo tempo l’Inter ha dato l’impressione di poter arrivare ai tre punti con due traverse colpite. Invece nella ripresa la squadra ha avuto un calo generale. “ Il Conte ultima versione, quello convertito al positivismo e all’analisi costruttiva, ha dato comunque una lettura confortante della serata, sottolineando la personalità espressa dalla squadra e le difficoltà incontrate dai nerazzurri a causa della pandemia“. Il pari in extremis del Real di Zidane che ha un punto nella classifica del girone, non sembra una buona notizia per l’Inter in vista del doppio confronto proprio contro la squadra madrilena.

(Fonte: Corriere dello Sport)