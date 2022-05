CdS – Inter, presto incontro con Perisic ma occhio all’infortunio: “Quelle stampelle…”

Presto si saprà di più sul futuro del croato e sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio di ieri in Inter-Sampdoria

Uno dei nodi da sciogliere in queste ore in casa Inter è legato sicuramente a Ivan Perisic. Tra futuro e infortunio, il croato tiene in apprensione l'ambiente nerazzurro. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Per Perisic, a questo punto, è difficile fare previsioni. Solo il prossimo confronto potrà chiarire quali siano e effettive intenzioni del croato. «Vuole restare, faremo il massimo», ha detto Marotta. Da capire, inoltre, che conseguenze possa avere l’infortunio rimediato ieri. Quelle stampelle, infatti, non promettono nulla di buono: nelle prossime, ore, probabilmente domani, ci saranno gli accertamenti".