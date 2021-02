Inter, buone notizie per Conte: si svuota l’infermeria, torna in gruppo anche D’Ambrosio

Buone notizie per Antonio Conte: nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo anche Danilo D’Ambrosio, reduce da un infortunio al ginocchio a inizio gennaio contro la Sampdoria. L’infermeria nerazzurra si svuota, come scrive il Corriere dello Sport: “Ieri allenamento con la squadra divisa in gruppi e tanti Primavera ad Appiano. D’Ambrosio si è allenato con gli altri dimostrando di aver smaltito quasi a tempo di record il problema al ginocchio sinistro accusato contro la Samp. Quello di Danilo è un recupero importante per Conte che ha l’infermeria vuota“.