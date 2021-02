Inter, l’infermeria si svuota: rientra in gruppo anche Sensi?

Il centrocampista nerazzurro potrebbe rientrare parzialmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti, fissata per domani

La vittoria nel derby, il primo posto in classifica, la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta. Ma le buone notizie in casa Inter non sono finite qui: Antonio Conte può sorridere anche per un'infermeria sempre più vuota. Secondo il Corriere dello Sport segnali positivi arrivano anche dall'indisponibile di lunga data Stefano Sensi: "Dall'infermeria giungono solo buone notizie. Sensi era l'unico indisponibile nel derby, ma domani, alla ripresa degli allenamenti, dovrebbe almeno parzialmente tornare in gruppo. Pure gli acciaccati post-Milan, Barella (crampi) e Skriniar (contusione), non destano particolare preoccupazione".