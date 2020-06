Inter, il punto sull’infermeria: Vecino ancora dolorante, Conte recupera D’Ambrosio

In attesa dell’ufficialità sulla data della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter fa i conti con i primi acciacchi dovuti alla ripresa degli allenamenti. Secondo il Corriere dello Sport, la situazione più preoccupante è quella legata a Matias Vecino:

“Verso Napoli, adesso, ci sono incognite legate alla condizione fisica dopo tre mesi di inattività: l’Inter ieri si è allenata alla mattina (lavoro in un gruppo unico), tenendo d’occhio lo stato di forma che per Vecino resta precaria. I fastidi al ginocchio lo accompagnano dopo che ha rinunciato all’intervento chirurgico. Problematiche possibili per la difesa: attorno a De Vrij, Godin e Bastoni andranno fatti dei ragionamenti. Orientati prima di tutto sul lungo e delicato periodo che aspetta l’Inter, soprattutto in caso di raggiungimento della finale di Coppa Italia. D’Ambrosio invece ha recuperato: lui che, napoletano doc, la trasferta di campionato al San Paolo l’aveva saltata per infortunio“.