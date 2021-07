Inter, inizia il raduno: tamponi e seduta. Tra i giocatori presenti ad Appiano…

Parte ufficialmente oggi il ritiro dell'Inter, dalle 9 sono iniziati gli arrivi dei giocatori

Parte ufficialmente oggi il ritiro dell'Inter per preparare la meglio la prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dalle 9 sono iniziati gli arrivi dei giocatori. Via con l'immancabile tornata di tamponi, prima di assaggiare il campo. "Conte due anni fa scattò dai blocchi con un allenamento molto intenso. Forse già da oggi vedremo le differenze con il suo successore, che ha comunque previsto due sedute al giorno e la permanenza del gruppo ad Appiano anche per la notte".