In Spagna – Mercato, l’Inter guarda al Real Madrid: il colpo blanco potrebbe essere doppio

In Spagna si parla del calciomercato dell’Inter e ci sono due giocatori che vengono accostati ai colori nerazzurri. Marotta è stato chiaro e ha spiegato che lui e Ausilio interverranno sul mercato solo se si trovassero delle occasioni e se ci fossero possibilità di fare investimenti ripagati dalle cessioni. Non è un caso se si parla dell’addio di Eriksen per fare cassa e per cercare sul mercato giocatori più funzionali al gioco di Conte. All’allenatore serve sicuramente un vice Lukaku e vengono associati diversi giocatori alla squadra interista.

Fichajes.net parla di Mariano Diaz per l’attacco dell’Inter. Il giocatore non ha trovato spazio nelle gerarchie di Zidane e si pensa possa lasciare il Real in questa sessione di mercato. “Conte potrebbe così avere un giocatore in più per l’attacco per poter lottare fino in fondo per lo scudetto”. Un ostacolo però è già stato trovato nell’eventuale trattativa: l’Inter lo chiederebbe in prestito fino a fine stagione, mentre il club spagnolo vorrebbe monetizzare.

Poi si torna a parlare di Isco e anche in questo caso si parla di una richiesta in prestito con magari un’opzione dì acquisto per un importo non elevatissimo, se dovesse riuscire ad esprimersi al meglio in Serie A.

