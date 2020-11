Marani: “La CL non l’ha interpretata. Ma l’Inter sta trovando una squadra, la Juve no”

Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto ed ha sottolineato di quanto sia cresciuto il Milan, ma ha parlato anche dell’Inter. «In rossonero gioca anche Calabria, di lui si parla poco. Ma non ha nulla da invidiare quanto a rendimento ad Hakimi o Cuadrado, perché c’è un valore di squadra. Giocano sempre gli stessi. L’Inter sta forse trovando la squadra, c’è la traccia. La Juve non ha la squadra, non ha identità. In questo momento è troppo aggrappata a Cristiano Ronaldo. Se non c’è lui viene meno la squadra. Il Napoli ha due sistemi di gioco. Di queste grandi, quella di Gattuso è l’unica che può permettersi due sistemi di gioco. Quello che non deve fare è un ibrido tra i due modi di giocare», ha detto.

-L’Inter in Champions?

Secondo me l’Inter non l’ha neanche interpretata la CL, quasi. Non ha mai dato l’impressione di essere pronta e mirata per fare una grande CL. Sicuramente l’obiettivo è focalizzato sul campionato. L’Inter deve fare la CL in maniera diversa e deve chiuderla in maniera differente, con meno spinta rispetto alle altre italiane. Forse una minore spinta fatta inconsciamente. Quando la squadra nerazzurra con il 3-5-2 molto compatto riesce a ripartire fa la differenza. Quando il possesso palla dell’Inter scende è più pericolosa perché diventa solida e la gente che ha davanti, in velocità è formidabile. È chiaro che la differenza è tutta nell’approccio e nel modo. Mi chiedo perché per settimane l’Inter ha rincorso il mito del trequartista, quella non è una squadra di Conte. Non so se la partita di Siviglia gli ha cambiato la visione. Sta facendo un gioco non suo.

(Fonte: SS24)