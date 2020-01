Sky – Inter, le opzioni per la fascia sono due. E c’è un interrogativo su Giroud

Alonso e non solo. Perché la richiesta del Chelsea fin qui è stata molto alta. Si aggira attorno ai 35 mln di euro. Per questo i nerazzurri hanno individuato il nome di Marcos Acuña, esterno sinistro dello Sporting Lisbona. Il giocatore ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni, ha segnato un gol e ha fornito un assist. Viene impiegato sia da esterno e sia a tutta fascia.

I nerazzurri lavorando anche su un attaccante. Giroud rientra tra le opzioni gradite a Conte. Anche lui è in scadenza di contratto ma fa richieste economiche elevate. Quindi l’Inter si chiede se vale la pena investire quel tipo di cifra subito o se puntare su un altro nome.

(Fonte: SS24)