Sky – Inter, scelta in chiave comunicazione in vista del derby. Esprime…

Il Milan ha scelto di far parlare Donnarumma. La società nerazzurra non ha concesso parole in esclusiva in vista della sfida

Eva A. Provenzano

Avvicinarsi al derby in silenzio. A Skysport Matteo Barzaghi ha spiegato che la società nerazzurra ha scelto di non far parlare i calciatori prima della sfida contro il Milan. Parlerà per l'Inter Antonio Conte, nella solita conferenza della vigilia.

"Del derby ha parlato Donnarumma. Non sarà sfuggito che non ci sono parole dei giocatori dell'Inter. Anche questa è una scelta, per avvicinarsi alla partita in maniera silenziosa con concentrazione, con il tentativo di dare il meglio di sé. L'Inter ha avuto la settimana intera per preparare la gara e provare a tenersi il primo posto", le parole del giornalista per spiegare la scelta del club.

(Fonte: SS24)