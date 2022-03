CorSera – Inter intristita, Milan senza qualità. Derby pieno di errori al Meazza

Lo 0-0 non accontenta i nerazzurri che avrebbero voluto approfittare della regola del gol in trasferta

Milan-Inter di Coppa Italia è stato senza dubbio il peggiore dei tre derby dal punto di vista del gioco. Ne parla anche il Corriere della Sera in edicola questa mattina: "Un derby sbagliato, pieno di errori, povero tecnicamente. Milan e Inter non sanno più vincere. La finale della Coppa Italia se la giocheranno il 20 aprile, tra cinquanta giorni, quando la condizione di entrambe sarà diversa e si spera migliore. Ma nessuna delle due trova la spinta per ripartire e mettersi alle spalle i problemi e le ansie di un momento complicato. Un campanello d’allarme per lo scudetto. Pioli è al terzo pareggio consecutivo. Inzaghi, che ha il miglior attacco del campionato, è alla quarta partita senza lo straccio di un gol e non vince dall’8 febbraio, sempre in Coppa Italia, con la Roma. Al Milan manca qualità in attacco. L’Inter, invece, sembra intristita. Dal derby di campionato non è più la stessa: mancano energia e fiducia, soprattutto mancano gli attaccanti. Anche stavolta nessuno si avvicina alla sufficienza".