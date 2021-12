Inter, vittoria sofferta con il Torino: “Decisiva questa invenzione tattica”

L’Inter si presenta alla sosta natalizia in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, a +4 sul Milan e +7 sul Napoli

L’Inter si presenta alla sosta natalizia in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, a +4 sul Milan e +7 sul Napoli. Merito dei 3 punti arrivati ieri contro il Torino, nell’ultimo match del 2021 deciso da una mossa di Simone Inzaghi. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “Quella di ieri è stata a tratti anche sofferta, vinta tatticamente anche grazie all’invenzione di portare Bastoni altissimo nel primo tempo addirittura per ricevere i rinvii di Handanovic”, si legge.