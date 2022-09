Inter a Udine per invertire la marcia fuori casa. E dopo la sosta un handicap in meno

Dopo le sconfitte contro Lazio e Milan, l'Inter vuole tornare a vincere in campionato in trasferta già oggi a Udine

Andrea Della Sala

Dopo i due passaggi a vuoto contro Lazio e Milan, l'Inter proverà a prendersi i tre punti in trasferta in casa dell'Udinese. Tre punti per dimenticare le sconfitte fuori casa per chiudere il ciclo prima della sosta.

"Nelle partite fuori casa, è lì che lo ha perso l’Inter la scorsa stagione, è lì che Simone Inzaghi ha accumulato il distacco decisivo con il Milan. Sette punti in meno della squadra di Pioli, in generale una produttività inferiore in ogni fase, come da grafico che pubblichiamo. Udine vale un decollo, allora. Lo vale perché è l’ultima partita con l’handicap, in cui i nerazzurri dovranno fare a meno di Lukaku. Lo vale perché è la prova del nove, dopo due vittorie consecutive e diversamente utili contro Torino e Viktoria Plzen. Lo vale, in definitiva, perché fin qui l’Inter non è riuscita a invertire la tendenza del campionato scorso: oltre al Milan, tecnicamente gara giocata in trasferta, il riferimento è soprattutto alla gara persa con la Lazio", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La differenza è soprattutto in attacco. L’Inter produce meno perché minore è la capacità di allungarsi in contropiede, per caratteristiche dei giocatori in organico. In questo senso, Udine è davvero l’ultimo sforzo primo del ritorno di Lukaku, che per definizione resta il giocatore più pericoloso nelle ripartenze. Sarebbe riduttivo ragionare solo intorno a Romelu, però. L’Inter della scorsa stagione ha incassato lo stesso numero di reti in casa e fuori, mentre ha segnato il 25% in meno. Non solo: ha tirato verso la porta il 17% in meno, dato ancor più significativo del precedente. Udine è l’esame giusto per capire molto, di questa Inter. La fase di rullaggio è stata completata, il decollo prima della sosta avrebbe il valore simbolico di sistemare in un colpo solo i problemi di inizio stagione e quello pratico di approcciare bene allo snodo cruciale della Champions di ottobre", sottolinea il quotidiano.