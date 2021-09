Giornale – Inter, Inzaghi ad Appiano ha ristabilito un’abitudine abolita da Conte

Il focus del quotidiano sul ritorno al passato della squadra alla vigilia delle partite

Simone Inzaghi ha subito plasmato l'Inter a modo suo. Non soltanto in campo, dove le similitudini con la gestione Conte non mancano. Ma anche nelle abitudini di Appiano Gentile. Sottolinea Il Giornale: "Conte, inflessibile su molte cose, ma anche bravissimo nel fare marketing di se stesso, aveva sostanzialmente abolito il ritiro prima delle partite casalinghe, che invece Inzaghi, probabilmente meno bravo nel farsi dire che bravo lo è per davvero, l’ha subito ristabilito, secondo tradizione del calcio italiano e anche ieri, allenamento al pomeriggio e poi tutti insieme fino alla partita, quando invece Conte avrebbe rivisto tutti solo oggi, all’ora di pranzo. Dettagli, chissà se veramente importanti".