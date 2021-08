CdS – Inter, Inzaghi accolto come un trionfatore dalla Nord. Dopo 22 minuti…

Debutto da sogno per il nuovo tecnico dell'Inter nel tempio del Meazza

Simone Inzaghi non poteva chiedere inizio migliore alla sua Inter. Il tecnico è entrato subito in sintonia con l'intero ambiente e con la Curva Nord ieri al Meazza. Sottolinea il Corriere dello Sport: "Simone ha cominciato alla grande, travolgendo con quattro gol il Genoa di Ballardini, suo ultimo allenatore alla Lazio, salutata dopo 22 anni. Curiosità: gli sono bastati 22 minuti di partita per raccogliere subito l’ovazione e il coro della Curva Nord nerazzurra, che lo ha accolto come un trionfatore. L’Inter era sopra di due gol. L’incornata prepotente di Skriniar su angolo pieno di effetto calciato da Calhanoglu e il raddoppio del turco, con una sassata da fuori area, a chiudere il triangolo con Dzeko, regale nelle movenze, capace di venire fuori dall’area per favorire la batteria di assaltatori".