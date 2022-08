GdS – Inter, Inzaghi accontentato: Acerbi fa le visite già domani?

Sta per arrivare un ultimo acquisto in casa Inter. Di chi si tratta? L'identikit è ormai noto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi: "Marotta e Ausilio stanno definendo l’arrivo dell’ultimo tassello del mosaico nerazzurro, col difensore che manca per completare la rosa. Sarà Francesco Acerbi il nuovo vice De Vrij, col giocatore che potrebbe essere già domani a Milano per svolgere le visite mediche. L’affare con la Lazio è praticamente chiuso: prestito gratuito con diritto di riscatto. Acerbi ha la giusta esperienza (anche internazionale) per calarsi subito nella nuova realtà ed essere pronto all’uso. Era lui la prima scelta di Inzaghi: accontentato".