Inter, Inzaghi allena con il riposo: un giorno di stop in più anche per i nazionali

“Per quel pomeriggio (23 novembre), Inzaghi aspetta anche Carlos Augusto e Lautaro Martinez che si affronteranno a Rio de Janeiro all’1.30 della notte italiana fra martedì e mercoledì. L’ultimo a tornare, come sempre, sarà Sanchez che giocherà pure lui nella notte fra martedì e mercoledì, ma a Quito, in Ecuador e, a differenza dei voli diretti per l’Europa in partenza dal Brasile, dovrà tornare con la sua nazionale in Cile e da lì partire poi per far rientro in Italia”.