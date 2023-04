TS – Inter, Inzaghi allenatore ‘copetero’: col Benfica con i fedelissimi. Lukaku…

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Benfica

Una notte per cuori forti. In un San Siro gremito, l'Inter dovrà confermarsi quella di coppe e non quella delle 11 sconfitte in campionato. Un saliscendi continuo tra campionato e le altre competizioni che Simone Inzaghi vorrebbe proseguire dopo il tonfo col Monza.

"Lui “allenatore copetero” direbbe Vujadin Boskov, proprio in questi contesti sa esaltarsi e la squadra - grazie a un’applicazione che in campionato manca - riesce a tirare fuori il meglio. Fondamentale, probabilmente, sarà attraversare senza sbandamenti la prima mezz’ora - scrive Tuttosport -. Se l’approccio sarà quello di Lisbona, soltanto qualche evento non preventivabile potrebbe togliere all’Inter una semifinale strameritata per quanto prodotto finora in Europa, a partire dal girone superato a braccia alzate davanti al Barcellona".

Il quotidiano è sicuro: il tecnico dell'Inter punterà ancora sul blocco dei 'fedelissimi'.

"Un blocco che formerà pure stasera l’ossatura della squadra che va da Francesco Acerbi (giocatore fortissimamente voluto dall’allenatore e rivelatosi subito un leader in campo) a Lautaro Martinez, passando per Mkhitaryan (l’uomo che non conosce turnover), Bastoni (tra i difensori quello deputato a sganciarsi per dare manforte ai centrocampisti) e Barella, il motore della squadra, nonché autore di due gol fondamentali nella campagna europea nerazzurra, a Barcellona e Lisbona. A loro va indubbiamente aggiunto Hakan Calhanoglu che però, essendo reduce da uno stop importante per infortunio, potrebbe essere utilizzato a gara in corso, anche per sfruttare le sue qualità da rigorista".

Il grande dubbio riguarda Lukaku e il ballottaggio con Dzeko:

"Il suo utilizzo è l’altro grande dubbio, anche se - alla vigilia dell’allenamento di stamani - risulta difficile pensare che Inzaghi possa scombinare lo schema finora rivelatosi vincente in Europa, con Dzeko ad affiancare Lautaro e Lukaku sempre entrato nella ripresa (con due gol segnati)".