Inter-D’Ambrosio? Non solo. Sarà sottoposta ad Inzaghi un’altra permanenza

L'Inter può scegliere di rinnovare il contratto di due calciatori preziosi all'occorrenza: ecco quali

L'Inter è riuscita a vincere lo scudetto grazie alla forza dell'undici titolare, ma anche dei rincalzi che si sono sempre fatti trovare pronti all'occorrenza. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport, il club sta valutando due rinnovi importanti sia a livello di spogliatoio ma non solo: "Il rinnovo di D'Ambrosio non è ancora stato ufficializzato, ma il club si è avvalso della clausola che aveva per confermarlo. La permanenza come vice De Vrij di Ranocchia, svincolato al 30 giugno, è stata sottoposta a Inzaghi: le possibilità che il centrale umbro resti ci sono".