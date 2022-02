Sky – Inter, Bastoni c’è. Sanchez-Lautaro: 50 e 50. Inzaghi gli parlerà e…

L'allenatore nerazzurro sceglierà chi farà coppia con Dzeko nella gara con il Liverpool e potrà contare sul difensore

Alessandro Bastoni ha recuperato e ci sarà per la gara contro il Liverpool. Non ci sarà Barella, toccherà a Vidal sostituirlo. E il cileno dell'Inter dovrà trovare l'intensità che non ha avuto nelle ultime gare. Servirà una prestazione di altri tempi nella gara che per lui sarà la più importante della stagione.