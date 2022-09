Inzaghi, Bayern al microscopio: baricentro basso, linee compatte e ripartenze

Il tecnico dell'Inter non vuole sbagliare la gara di questa sera contro il Bayern. Ha studiato nei minimi dettagli la formazione bavarese

Andrea Della Sala

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, non vuole sbagliare la gara di questa sera contro il Bayern. Per questo ha studiato nei minimi dettagli la formazione bavarese. Servirà una gara attenta, non bisognerà concedere nulla.

"Ha passato al microscopio le ultime due e ci mancherebbe pure: quegli 1-1 inattesi in Bundesliga del grande Bayern con Borussia Moenchengladbach e Union Berlino non raccontano tutto, ma a Simone Inzaghi hanno offerto comunque indicazioni interessanti. È vero che su San Siro sta arrivando un carrarmato, ma esiste comunque un modo per fermarlo. Lo staff nerazzurro ha fatto pure qualcosa di più, ha ritirato fuori dagli archivi i quarti dell’anno passato, quando il Villarreal di Unai Emery incartò il primo Bayern di Nagelsmann", rivela La Gazzetta dello Sport.

"C’è un dato preciso che unisce tutte queste rivali che, con approcci e metodi diversi, hanno frenato i bavaresi. Il baricentro basso, l’umiltà nell’attesa e la ferocia nel contrattacco: tutte hanno sfruttato le acque che tendono ad aprirsi alle spalle dei centrali, rigorosamente altissimi. Nell’ultimo match contro l’Union Berlino, invece, a impressionare sono state le tre linee strettissime strutturate dal tecnico Urs Fischer. Contro di esse si è fermato Nagelsmann che, per la prima volta in stagione, non ha sbalordito per mole di gioco. Tra l’altro, lo stesso tecnico 35enne, alla vigilia di quel match, aveva detto di rivedere nell’Union certe possibili tracce del gioco interista. Proprio su quell’umile modello, Inzaghi ha così studiato contromisure in vista di stasera. Il supporto della mediana dovrà essere costante, con annesse corse indietro degli attaccanti. Il Toro Martinez, ben più di Dzeko, conosce l’importanza di certe partite di sacrificio".

"Ripartenza, l’altra parola da cui potrebbero dipendere i destini interisti. Nello schiacciare sia l’Union sia, soprattutto, il Borussia, il Bayern ha alzato i centrali fino all’altezza del centrocampo: è una abitudine di questi anni, figurarsi da quando c’è il visionario Nagelsmann in panchina. Dzeko ha altre doti, è cosa nota, per questo è Lautaro l’attaccante deputato alla ripartenza. Al di là dell’assaltatore scelto, però, il pensiero sarà il più possibile verticale per sorprendere il loro fuorigioco. La perdita di palloni in uscita può essere sanguinosa, per aggirare il pressing centrale dei tedeschi meglio guardare al passato: il Villarreal 2021-22 ha insegnato che, col giusto palleggio, perfino il Bayern può essere punto sulle fasce. L’1-0 in Spagna nasce proprio da uno sfondamento laterale, con conclusione in mezzo. Sui laterali il pensiero di Inzaghi è ancora fluido, ma è chiaro che chi giocherà a destra (Darmian favorito su Dumfries) dovrà contenere l’esuberanza di Alphonso Davies", chiude Gazzetta.