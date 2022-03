CdS – Inter, Inzaghi incide con i cambi ma con questo ritmo lo scudetto si complica

Il focus del quotidiano a proposito dello stop della squadra nerazzurra in casa del Torino ieri sera

Il Corriere dello Sport di oggi torna sul pareggio ottenuto dall'Inter in casa del Torino. Le mosse di Inzaghi hanno avuto una certa importanza, come sottolinea il quotidiano: "Inzaghi ha capito che serviva una mossa e a inizio ripresa ha tolto l'ammonito Bastoni per inserire Dimarco oltre a giocarsi la carta Gosens per Perisic. Il match è cambiato perché i nerazzurri hanno trovato più spinta a sinistra con il braccetto Dimarco e soprattutto più intensità nell'andare al recupero della sfera. Vecino, Dimarco e Dzeko hanno sfiorato il pari nell'arco di dieci minuti e il Toro ha sofferto, ma ha risposto con Brekalo, murato da Gosens al momento di depositare la sfera in rete dopo una grande azione personale, e con un colpo di testa di Izzo sul quale Handanovic si è superato.

Inzaghi ha cambiato di nuovo mettendo Calhanoglu davanti alla difesa, con Vidal per Vecino e Sanchez per Martinez, per poi sferrare l'assalto decisivo nell'ultimo quarto d'ora con Correa e il 3-4-1-2. Dzeko ha fallito di nuovo l'1-1, poi però è stato lucido a servire, su verticalizzazione di Vidal, l'assist del pari a Sanchez. I cambi di Inzaghi, dunque, sono stati decisivi per il pari, ma i nerazzurri nel 2022 in A non hanno mai vinto in trasferta e con questo ritmo, quattro pari di fila lontano da San Siro, sognare lo scudetto è complicato".