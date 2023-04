Libero / Inter, 5 cambi col Monza: Champions congiunzione astrale, Inzaghi rischia perché…

Il quotidiano analizza il momento dell'Inter e commenta le possibili scelte del tecnico nerazzurro, che punta sulla Champions

Simone Inzaghi pensa al Benfica e opta per il turnover contro il Monza. Una situazione che vive anche il Milan, come sottolinea il quotidiano Libero:

"Stefano Pioli e Simone Inzaghi si fanno belli per la Champions nonostante siano a rischio per la prossima edizione. È la strana contraddizione delle milanesi che, alla luce delle vittorie nelle rispettive gare di andata dei quarti (0-2 dei nerazzurri in casa del Benfica, ritorno mercoledì; 1-0 dei rossoneri contro il Napoli, ritorno martedì), credono fortemente nel derby in semifinale e lo dimostrano varando un ampissimo turnover contro due squadre serene e in forma come il Bologna (per i rossoneri) e il Monza (per i nerazzurri) nonostante in campionato siano ai margini dei primi quattro posti".

L'obiettivo Champions resta fondamentale in vista della prossima stagione:

"Ci vuole coraggio perché entrambe le società hanno più bisogno di partecipare alla prossima Champions (50 milioni sicuri e la possibilità di programmare la crescita) che di arrivare in fondo a quella in corso, e lo hanno chiesto pubblicamente ai loro allenatori attraverso le voci di Maldini e Marotta".

Previsti cinque cambi in casa nerazzurra: dentro D’Ambrosio (per Darmian), De Vrij (per Acerbi), Gosens (per Dimarco), Lukaku e Correa (per Dzeko e Lautaro). In dubbio Asllani per far riposare Brozovic (che però, in realtà, ha bisogno di minuti) e Bellanova per un Dumfries in netta ripresa.

Le rotazioni rappresentano uno strappo alla regola per Inzaghi:

"Tra le grandi è quello che ha dato meno minuti alle seconde linee ma, come Pioli, può godersi una rosa intera a disposizione (Calhanoglu è recuperato, farà una mezz’ora di rodaggio) come non era mai successo nella prima parte di stagione. E visto che il momento è decisivo e le partite sono incastrate (l’Inter in più ha la Coppa Italia contro la Juventus), è il caso di sfruttare tutte le risorse".

La Champions resta uno strumento utile per Inzaghi per provare a guadagnarsi la permanenza sulla panchina dell'Inter:

"Punta ad una semifinale-derby perché crede sia un modo per guadagnare un credito nei confronti delle rispettive società e tifoserie. Un credito che li redimerebbe dei peccati del campionato, dove è stato insufficiente. Vede la Champions come una di quelle congiunzione astrali che capitano una volta nella vita: andata dei quarti in vantaggio e possibilità di arrivare in finale attraverso un derby. Ai suoi occhi è la strada dell’immortalità professionale".

Il quotidiano conclude: "Vive la Champions in corso accettando il rischio di non esserci il prossimo anno perché, anche se non lo ammetterà mai, la campagna europea è sia una rivincita personale sulle critiche sia un fiocco ai curriculum in vista del futuro. Non potendo più arrivare allo scudetto, la Champions è la miglior pubblicità possibile".