TS – Inter, Inzaghi cicca la formazione poi mette una pezza con coraggio: il pari…

Il commento del quotidiano a proposito delle scelte del tecnico nerazzurro per la gara di ieri sera

Non hanno convinto le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Torino-Inter. Il tecnico, orfano di Brozovic, non è riuscito a colmare il vuoto a dovere. E' andata meglio però nella gestione dei cambi, come sottolinea TuttoSport questa mattina: "Stavolta cicca la formazione poi, con coraggio, mette una pezza sugli errori. Il pareggio è un insipido brodino in una giornata in cui vincono tutte le altre pretendenti allo scudetto".