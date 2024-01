Inter, Inzaghi concentrato sul campo. Dovrà migliorarsi, ritorno mai meglio dell’andata

"Inzaghi preferisce rimanere concentrato sul campo, sa di avere la squadra migliore e punta a tirare fuori sempre il meglio. La Champions dei nerazzurri può essere un ostacolo sulla strada della seconda stella nerazzurra più di quanto lo siano a aprile le semifinali di Coppa Italia della Juve. Allegri sa come si vivono questi momenti. Inzaghi sia alla Lazio sia nei due anni all’Inter non ha mai fatto il girone di ritorno migliore di quello dell’andata. Ma ogni stagione è una storia nuova e questo campionato è una storia bellissima", scrive il quotidiano.

