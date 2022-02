Inter, ieri discorso di Inzaghi alla squadra. “E per la Roma ha chiesto…”

Testa subito alla Roma dopo il ko nel derby di sabato. Da ieri, l'Inter ha messo nel mirino l'impegno in Coppa Italia in programma domani

Testa subito alla Roma dopo il ko nel derby di sabato. Da ieri, l'Inter ha messo nel mirino l'impegno in Coppa Italia in programma domani, valido per i quarti di finale. La Gazzetta dello Sport si è focalizzata oggi sul recupero delle energie, mentali e fisiche. "Di sicuro, la gestione delle energie è un tema caro a Inzaghi. Con la Roma, domani in Coppa Italia, al netto dei cambi nell’undici iniziale di cui parliamo altrove, il tecnico chiederà ai suoi un riscatto immediato. Dopo le altre sconfitte stagionali l’Inter ha sempre saputo rialzarsi. E intorno a questo concetto - la rabbia per il k.o. da trasformare in determinazione - ieri il tecnico si è soffermato, alla ripresa post derby. Inzaghi ha chiesto ai suoi maggiore determinazione e attenzione ai particolari, in un periodo di fatto decisivo per le sorti della stagione. C’è bisogno di fare affidamento su tutti. Dall’inizio o a gara in corso, con le sostituzioni appunto. Sperando in sorti migliori rispetto a sabato", si legge.