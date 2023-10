Inter, Inzaghi fissa il doppio obiettivo entro metà novembre: ecco cosa vuole

Il tecnico nerazzurro va a caccia della svolta in questo mini ciclo di partite tra campionato e Champions League

Due obiettivi entro metà novembre, che corrisponde con la prossima sosta per le nazionali, indicati sulla lavagnetta.

Come rivela il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi vuole riallacciare subito la spina per il prossimo ciclo terribile di partite ogni tre giorni.

Il tecnico dell’Inter vuole ritorno in vetta al campionato e pass in tasca per il passaggio agli ottavi di Champions.