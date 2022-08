Gds – Inter, per Inzaghi due interrogativi cui dare risposta entro una settimana

In questo precampionato l'Inter ha incassato dieci gol in cinque partite. Due interrogativi per il tecnico nerazzurro

Gianni Pampinella

In questo precampionato l'Inter ha incassato dieci gol in cinque partite. Troppi per una squadra che ha fatto della solidità difensiva una delle sue armi migliori.

"Con i quattro di ieri siamo a quota 10 incassati in cinque partite di precampionato, nessuna delle quali chiuse lasciando l’aria agli avversari. Per tutti (gli altri) una gioia almeno, per Inzaghi due interrogativi cui dare risposta entro una settimana: perché la SDB, Skriniar-De Vrij-Bastoni, non è più riconoscibile? Ma, andando oltre i singoli: perché l’Inter concede così tanto?", si chiede la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)