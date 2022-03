GdS – Impegni di marketing: blitz di Inzaghi in sede, foto e caffè con Zhang

Un veloce saluto, ma nessun summit di mercato. Ieri in sede si sono incontrati per un caffè Inzaghi, Zhang e i dirigenti nerazzurri

"Toccata e fuga, giusto per sbrigare alcune alcuni impegni per le attività di marketing. Simone Inzaghi ieri pomeriggio è passato nella sede del club in viale della Liberazione, dopo aver diretto al mattino l’allenamento ad Appiano Gentile. Nessun appuntamento ufficiale con la dirigenza, ma ovviamente la visita è stata utile anche per prendere un caffè con il presidente Steven Zhang e gli a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello e scambiare due chiacchiere. Niente mercato o altro, solo una visita informale”, si legge sul quotidiano.