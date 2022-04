Inter-Inzaghi, nessun dubbio sul futuro. E arriva la conferma di Marotta

Idee chiare nella società nerazzurra, ribadite da Inzaghi e da Marotta a margine del derby d'Italia: ecco la decisione per il futuro

Avanti con Simone Inzaghi . Non ci sono dubbi in casa Inter, si proseguirà con l’attuale allenatore per la prossima stagione. Lo ha confermato anche ieri Beppe Marotta, ad nerazzurro, a margine del derby d’Italia. Il Corriere dello Sport oggi torna così sulle sue parole e anche su quelle di Simone Inzaghi stesso in merito al futuro.

“Il futuro di Simone Inzaghi è sulla panchina dell'Inter. Lo stesso tecnico di Piacenza sabato non aveva dato peso alle critiche («Quelle costruite ad arte non considero neppure») e ieri nel pre partita sull'argomento allenatore è intervenuto in maniera perentoria l'ad nerazzurro Beppe Marotta: «Continueremo con Inzaghi che gode assolutamente della nostra stima per quanto fatto e per quello che farà. E' stato un po' criticato, ma quando non si ottengono i risultati il tecnico è il primo a finire sul banco degli imputati. Questo però non è il suo caso perché gode della nostra fiducia. Fino a gennaio il nostro percorso è stato quasi straordinario, mentre nell'ultimo periodo le performance non sono state all'altezza. Questo però non vuol dire che abbiamo dubbi su Inzaghi»”, si legge.