Inter, Inzaghi: “Lautaro o Sanchez col Liverpool? Stesse possibilità di giocare”

Le parole del tecnico nella conferenza stampa terminata poco fa ad Appiano Gentile

Chi tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez giocherà al fianco di Dzeko in Inter-Liverpool? Inzaghi non scioglie il nodo in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Hanno tutti le stesse possibilità di giocare. Mancano 2 allenamenti e due giocheranno e uno entrerà a partita in corso. Prenderò la decisione dopo gli allenamenti. Ho giocatori molto maturi, accettano le scelte sempre".