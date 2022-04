CdS – Orgoglio e libertà: Inzaghi ha lavorato sulla testa. La società e i dati…

Il quotidiano racconta il lavoro dell'allenatore dell'Inter alla base della rinascita della squadra nerazzurra

Il quotidiano aggiunge: "Il grosso del lavoro lo ha fatto, quando i risultati non arrivavano e le critiche erano frequenti, ribadendo che la strada era quella giusta. Ha sempre creduto che fosse un problema di stanchezza dovuta ai troppi impegni tosti e ravvicinati, ma nei suoi uomini non ha mai perso la fiducia. E ha preteso che nessuno ne perdesse nel lavoro che era stato svolto. Fisicamente sapeva dai dati dei gps che non c'erano problemi (unico calo vistoso contro il Sassuolo) e per questo si è potuto permettere di concedere un paio di mezze giornate di riposo e di non far ritiro prima del derby. La sua fiducia è stata ripagata".