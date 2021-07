Mandorlini: “Inter, aspettative diverse ma Inzaghi è pronto. Mou per gli interisti…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato dell'arrivo del tecnico a Milano e del ritorno in Italia del portoghese ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Il tecnico, reduce dall'esperienza con il Padova, ha parlato anche dell'addio di Hakimi e del ritorno di Mou in Italia: «La cessione del marocchino è dura da digerire, ma il club troverà un sostituto all'altezza. Penso che ci sarà ancora un duello tra Juve e Inter per lo scudetto», ha aggiunto. Poi ha detto la sua anche sul ritorno in Italia dell'allenatore che con il club nerazzurro ha vinto il Triplete nel 2010: «Mourinho? Per me è il più grande di tutti, resterà nel cuore degli interisti. Per quello che è stato ed ha vinto, non verrà mai considerato un vero e proprio avversario».