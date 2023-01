CdS – Inter, Inzaghi pensa già al Milan: dubbi sull’attacco da schierare

Riflessioni importanti per il tecnico nerazzurro in vista della finale di Supercoppa tra nerazzurri e rossoneri

Le condizioni di Romelu Lukaku preoccupano Simone Inzaghi. Il numero 90 dell'Inter è rientrato dall'infortunio, ma la migliore forma sembra ancora piuttosto lontana e alle porte c'è un match da non fallire per nulla al mondo.

Come affrontarlo? Il tecnico nerazzurro riflette, come spiega il COrriere dello Sport di oggi: ""Dopo l’ora abbondante giocata assieme a Dzeko, a tre giorni di distanza è tornato ad affiancare Lautaro: ma non è questione di coppie, Big Rom sta facendo i conti con una lenta carburazione. E tra nove giorni l’Inter si giocherà il primo trofeo della stagione, nel derby di Supercoppa: Inzaghi ci pensa fin d’ora, l’attacco al momento è completamente a regime ma a Monza due sere fa con Lukaku è sembrato di regalare un uomo".