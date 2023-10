GdS – Inter mai imprevedibile. Stesso schema, stesse soluzioni, Inzaghi non inventa

"Di sicuro l’Inter non sa essere imprevedibile. Mai. Che Inzaghi inizialmente se la giochi sempre allo stesso modo – non cambia schema ormai da oltre un lustro, dai tempi della Lazio – ci sta, ogni allenatore ha le sue convinzioni, alcuni le seguono con maggiore testardaggine rispetto ad altri. Ma c’è qualcosa che Simone fa per sorprendere l’avversario a gara in corso se l’incontro ha preso una piega che non lo soddisfa? Anche contro il Bologna, quando doveva riprendere in mano il risultato dopo avere buttato il doppio vantaggio, ha cambiato mezza squadra però solo e sempre ruolo su ruolo: esterno destro per esterno destro (da Dumfries a Cuadrado), esterno sinistro per esterno sinistro (da Dimarco a Carlos Augusto), attaccante per attaccante (da Thuram a Sanchez). E poi, nel finale, Asllani al posto di Calhanoglu e Frattesi al posto di Mkhitaryan. Medesimo schema, stesse soluzioni. Cambiare tutto per non cambiare niente, insomma. La partita è studiata in ogni dettaglio, ma procede su un binario stabilito; se c’è da deviare per aggirare un ostacolo, non si trovano vie alternative. Non spariglia mai, non prova mai a far saltare il banco con un colpo a sorpresa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.