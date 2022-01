Inter, Inzaghi non snobba la Coppa Italia. CdS: “Non a caso ieri sera…”

La decisione del tecnico per tenere alta la concentrazione del gruppo in vista dell'impegno con l'Empoli di stasera

L'Inter ci tiene ad arrivare in fondo in Coppa Italia. Simone Inzaghi è assolutamente convinto che la squadra abbia i mezzi per far bene su più fronti e non vuole lasciare nulla per strada. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Nonostante il titolo appena conquistato l’Inter non ha cominciato l’annata con i favori del pronostico, per colpa degli addii di Lukaku e Hakimi. Sul campo, però, è riuscita a ribaltare quei valori, facendo vedere di aver qualcosa in più rispetto alle rivali. Certo manca ancora tanto tempo, quasi un girone, per finire il campionato, ma intanto la marcia della banda Inzaghi appare sicura. Un motivo in più per non trascurare o prendere sotto gamba la Coppa Italia. Il tecnico piacentino lo ha detto chiaro ai suoi giocatori, che, non a caso, ieri sera sono rimasti in ritiro alla Pinetina".