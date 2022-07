GdS – Inter, la musica è cambiata: Inzaghi vuole il riscatto, la seconda stella…

365 giorni dopo, circa, è cambiata la musica in casa Inter. Se al suo arrivo per Simone Inzaghi la qualificazione Champions e il raggiungimento degli ottavi nella massima competizione rappresentavano i traguardi stagionali, ora il tecnico nerazzurro l'asticella:

"L’obiettivo è vincere, non ci nascondiamo. Partiamo dietro al Milan come logico, visto che sono campioni d’Italia. Ma noi lotteremo, come altre 5-6 squadre. Vogliamo migliorarci rispetto all’anno scorso: non sarà semplice ma siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo di vincere sempre".