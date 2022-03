GdS – Inter, intrappolata e senza piano B: “Oggi Inzaghi parla alla squadra”

Tutti insieme per superare il momento difficile. Testa alla Salernitana per l'Inter di Simone Inzaghi, che vuole ritrovare gol e vittoria

Tutti insieme per superare il momento difficile. Testa alla Salernitana per l'Inter di Simone Inzaghi, che vuole ritrovare gol e vittoria. Così oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma sul momento dei nerazzurri: "Nel post-Perisic (il gol nel derby di campionato, ndr) l’Inter si è scoperta più stanca e ansiosa: va a metà della velocità e col doppio della paura. Lì dove giocava libera e spensierata, adesso è intrappolata nello stesso eterno schema: paga l’assenza di un piano B e un gioco che, alla lunga, è forse un po’ troppo dispendioso. Se nelle ultime due gare almeno non ha subito gol, la difesa ha comunque ballato troppo, tra un colpo di testa di Firmino e uno di Scamacca: in totale siamo alla media di 1,1 rete subita a partita (prima 0,8), mentre la media di tiri concessi è salita da 10,6 a 11,6.